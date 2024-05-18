انت الأن تتابع خبر عاجل : الجوازات السعودية تعلن رسميًا خبر مفرح انتظره المقيمين في المملكة منذ سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار المجهودات العظيمة التي تقدمها المملكة فإن الجوازات السعودية تعلن رسميًا خبر مفرح انتظره المقيمين هناك منذ زمن بعيد، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية تجديد جواز السفر المنتهي ولمدة تصل إلى 10 سنوات كاملة ولكن بعدة شروط يجب توافرها أولا، الأمر يعد في غاية الأهمية نظرًا لما تقدمه من مميزات أهمها توفير الجهد والوقت.

تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإعلان عبر منصتها الرسمية إكس عن إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر الخاص بالمقيمين من البالغين أكثر من 21 عام لمدة تصل إلى 10 سنوات مع إمكانية التقديم والحصول على جواز السفر بشكل إلكتروني بأقصى سرعة كل هذا من خلال التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية مما يساعد على توفير الوقت والمجهود.

شروط تجديد جواز السفر للمقيمين في السعودية

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها فى المقيمين الراغبين في تجديد جواز السفر داخل السعودية وليكن منها كالتالي:

أن يكون المتقدم من الأشخاص البالغين من العمر 21 عام فيما أكثر.

يجب التقديم من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تقديم جميع الأوراق الرسمية الخاصة بتجديد جواز السفر.

الجدير بالذكر هو أن الجوازات أوضحت أن الآباء التي لها إقامة نظامية داخل السعودية يحق لهم تحويل إقامة أبنائهم إلى مقيم إذا كانت اعمارهم أقل من 18 عام.

يشترط أيضا الالتزام التام بكافة الأحكام والضوابط التي تخص الفيزا ومغادرة المملكة عند انتهائها.

كيف يتم التواصل مع الجوازات السعودية؟

يمكنكم التواصل مع الجوازات السعودية عبر الموقع الإلكتروني على منصة إكس أو الإتصال على الرقم التالي 920020405.

متى ينتهي دوام الجوازات؟

يبدأ العمل في الجوازات السعودية من الساعة 8.30 صباحاً وينتهي عند الساعة 3.30 مساء.

كم مدة الرد في تواصل الجوازات؟