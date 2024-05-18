انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تصدر تعليمات هامة بمنع استخدام المعلم لهذه الأساليب مع الطلاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لائحة منع الضرب في المدارس السعودية أصدرتها وزارة التعليم السعودية لحماية حقوق الطلاب في بداية العام الدراسي الحالي، واشتملت هذه اللائحة على العديد من الحقوق ومنها منع الضرب في المدارس، بالإضافة للواجبات التي يجب على الطلبة الالتزام بها، كما أكدت على ضرورة اتباع الجميع للقواعد واللوائح المنظمة للعملية الدراسية بشكل عام.

لائحة منع الضرب في المدارس السعودية

حددت وزارة التعليم 8 من الممنوعات التي يُحظر القيام بها في حق الطالب، وهي الوسائل العقابية كالضرب والتلفظ بالألفاظ النابية، وتسري هذه اللائحة على جميع المدارس العاملة في دولة المملكة العربية السعودية، ومن يُخل بهذه اللائحة يُعرض نفسه للمسائلة وتطبيق القواعد القانونية عليه، وتضمنت هذه اللائحة ما يلي:

منع مزاولة كل ما هو من شأنه التأثير بشكل سلبي على الطلاب من ضرب وإيذاء جسدي أو نفسي من جميع الأنواع.

يُمنع التهديد بالخصم من درجة المواد أو خصمها بالفعل.

منع حرمان الطلبة من بعض الاحتياجات الهامة ومنها الذهاب لدورات المياه أو تناول الطعام في موعده أو تناول الماء.

تكليف الطلبة بالقيام بالكثير من المهام الأدائية والواجبات المدرسية كنوع من أنواع العقاب.

تعمد الاستفزاز للطالب والاستهزاء به أمام غيره من الطلبة مما يجعله محط للسخرية ويؤثر على مساره التعليمي أو يعرضه للتغيب عن اليوم الدراسي.

المعاقبة الجماعية على جميع الطلبة بسبب مخالفة فردية من أحد الطلبة.

إخراج الطالب من الفصل أثناء اليوم الدراسي.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات المحددة لقواعد السلوك والانضباط في جميع المراحل الدراسية، وتوقيع الطلبة على نماذج بالالتزام السلوكي خلال اليوم الدراسي لتحقيق انتظام العملية التعليمية، والوقوف على كافة المشاكل التي تواجه الطلبة والتعامل معها بالأساليب التربوية الحديثة.

القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام

تضمنت القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام بعض البنود والمواد الهامة ومن أهمها ما يلي:

يتولى مدير المدرسة مهام الإدارة في المدرسة، وهو الشخص الذي يتحمل المسؤولية أمام المنطقة التعليمية عن جميع ما يخص شؤون المدرسة.

تتضمن مهام المعلم الإدارة الصفية وهي تولي إدارة الفصل التابع له بشكل تربوي يساعد الطلاب على فهم واستيعاب المواد المقررة.

يقوم سكرتير المدرسة بجميع الأعمال الكتابية بالمدرسة وغيرها من الأعمال التي يُكلفه بها مدير المدرسة.

يتولى أمين المكتبة القيام بالمهام الفنية وفهرسة الكتب طبقاً للقواعد الإلكترونية الحديثة الخاصة بالفهرسة.

أمين مختبر المدرسة من مهامه مراقبة العهدة الموجودة بالمختبر والمحافظة عليها.

ضرب الطلاب في المدارس الحكومية

كما ذكرنا فطبقاً للائحة الخاصة بمنع الضرب في المدارس السعودية بصفة عامة، فإنه يُحظر القيام بضرب الطلاب في المدارس الحكومية وغيرها من أنواع المدارس الموجودة على أراضي المملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الطلاب في كافة المدارس واستخدام الأساليب التربوية للارتقاء بمجال التعليم، وبناء على ذلك لا يحق للمعلم ضرب الطالب وزارة التعليم وذلك رداً على السؤال هل يحق للمعلم ضرب الطالب وزارة التعليم.

تعميم منع العقاب البدني واللفظي

قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم منع العقاب البدني واللفظي في جميع المدارس التابعة للوزارة على مستوى المملكة لجميع الطلبة المسجلين في سجلات هذه المدارس، وذلك في النقاط التالية: