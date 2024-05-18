انت الأن تتابع خبر بشاارة خير.... بأمر ملكي تبكير موعد إيداع دعم حساب المواطن واستمرار صرف راتب آخر لدفعه مايو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تبكير موعد إيداع دعم حساب المواطن واستمرار صرف راتب آخر لدفعه مايو 2024، وكشفت عن استمرار صرف الزيادة الملكية على راتب شهر مايو 2024، وذلك بناءًا على الأمر الملكي المصرح من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار عملية صرف الدعم المؤقت لنهاية عام 2024، أي حتى دفعة 85 من برنامج حساب المواطن.

تبكير موعد إيداع دعم حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين عن موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر مايو دفعة 78، حيث تم تبكير موعد صرف الدعم لأن الموعد المحدد سيصادف عطلة رسمية من الدولة، ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم موعد إيداع الدعم في منصة حساب المواطن لشهر مايو، والذي يتمثل في الآتي:

سيتم صرف دعم حساب المواطن لدفعة 78 من يوم الخميس الموافق 9 مايو عام 2024، والذي سيوافق 1 من ذي القعدة عام 1445 هجريًا.

مبلغ الدعم الإضافي في حساب المواطن

سنوضح لكم مبلغ الدعم الإضافي مع دعم حساب المواطن، والذي يتمثل في الآتي:

يبلغ مبلغ الدخل الأساسي للمستفيد 720 ريال سعودي.

يبلغ مبلغ الدعم 360 ريال سعودي للتابع الأكبر من 18 عامًا.

مبلغ الإعانة التابع الأقل من 18 عامًا هو 216 ريال سعودي.

خطوات استخدام حاسبة برنامج حساب المواطن

يمكنك التعرف على قيمة الدعم المستفيد بصورة تقديرية عبر حاسبة حساب المواطن، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أدخل على الرابط الرسمي لمنصة حساب المواطن عبر الإنترنت من هنا.

قم بالضغط على أسفل الصفحة.

حدد الحالة الاجتماعية للمستحق الرئيسي سواء متزوج أو أعزب.

ومن ثم قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على خانة "احسب".

كم ينزل لكل فرد من حساب المواطن؟

يصل دعم مستحقي برنامج حساب المواطن للأسرة 720 ريال سعودي.

عام كم تم صرف حساب المواطن؟

بدأ صرف دعم حساب المواطن من شهر ديسمبر لعام 2017 من التقويم الميلادي.

ما المقصود بالدعم الإضافي حساب المواطن؟