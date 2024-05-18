انت الأن تتابع خبر لا رسوم ولا كفيل بعد الآن.. خادم الحرمين الشريفين يعلن مفاجئ سارة لكل للمغتربين في المملكة..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعكف السلطات السعودية على تنفيذ خطوات لتخفيض رسوم المرافقين إلى النصف كجزء من المرحلة الأولى في خطة شاملة لإعادة تقييم هذا النظام،

وأشارت المصادر

إلى أن هذا القرار من المنتظر أن يُعلن رسمياً قريباً، ويهدف إلى دعم التوسع الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

بالإضافة إلى ذلك،