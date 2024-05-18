ضربة غير متوقعة من السعودية للمغتربين العاملين بهذه المهن ترحيل نهائي ابتدائي من هذا التاريخ..!

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رياض - احمد صلاح - تطبق السعودية إجراءات توطين واسعة عبر مختلف القطاعات بالتعاون مع وزارات الدولة، في مسعى لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، حسبما نقلت وكالات الأنباء المحلية.

تشمل هذه الجهود العديد من المهن والقطاعات المحورية؛ على سبيل المثال، تم تحديد النسب المستهدفة للتوطين في قطاعات كمهن إدارة المشاريع بنسبة تصل حتى 75٪ من إجمالي العاملين للمنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر، بينما وصلت نسبة التوطين المطبقة في مهن المشتريات إلى 50%.

أضافت المصادر ذاتها، توطين مهن المبيعات وصل إلى 15% للمنشآت بخمسة عاملين فأكثر. وفي قطاع الشحن، تم التعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتوطين 14 نشاطاً رئيسياً، وقد تم أيضًا توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بالكامل على المستوى الإداري، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبالإشارة إلى توطين قطاعات حديثة، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، بينما تضمنت توجيهات توطين قطاع الأجهزة الطبية رفع نسبة السعودة في المهن التقنية والهندسية إلى 50%، وتلك المتعلقة بالبيع والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 80%.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع للسعودية تهدف لخفض البطالة بين المواطنين وتنويع الاقتصاد من خلال رفع نسبة التوطين في قطاعات الاقتصاد الحيوية وتعزيز مشاركة المواطنين في القوى العاملة.