انت الأن تتابع خبر تسهيلات لأبناء الجنسية اليمنية المقيمين في السعودية واعفائهم من الرسوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت السفارة اليمنية في الرياض إعلاناً بشأن إلغاء لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين إلى المملكة العربية السعودية بدءاً من يوم غد الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عمليات الدخول والخروج وتسهيل التنقل لليمنيين القادمين للسعودية.

بيان السفارة اليمنية

أعربت السفارة اليمنية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "تويتر"عن قرار إلغاء الحكومة السعودية لإجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها.وقد تم اتخاذ القرار في سياق تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين اليمنيين وتوفير التسهيلات لهم في تأمين تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية تعميماً يسمح لمواطني بعض دول بدخول المملكة دون اللجوء إلى وضع ملصق تأشيرة في سفارات المملكة في الخارج. وقد حازت السفارة على نسخة من هذا التعميم.يأتي هذا القرار في إطار تمهيد عمليات السفر والقدوم إلى المملكة العربية السعودية بشكل نظامي وبدون عوائق إضافية. إن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتمهيد دخول المسافرين من الدول المشمولة بهذا القرار وتيسير الإجراءات اللازمة لهم.

قررت الحكومة السعودية إلغاء لاصق تأشيرات العمل، والزيارة، والإقامة، الصادرة من بعض سفاراتها وممثليها في الخارج، وشمل القرار عدد من الدول من بينها اليمن ابتداء من غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023.

وواصلت السفارة ببيانها، مشيرة إلى أنه تقرر السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات "العمل، الزيارة، الإقامة" في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقا، وحسب بيان السفارة، سيتم التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بـ المسافر.

كيفية الاستفادة من هذه التسهيلات

التواصل مع السفارة اليمنية في الرياض. تقديم المستندات المطلوبة.

انتظار الموافقة والتعليمات الإضافية.

الامتثال لجميع الشروط والأنظمة المعمول بها.

يمثل هذا الإعلان تحولًا إيجابيًا بالنسبة لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث سيتيح لهم تجنب المعاملات البيروقراطية الزائدة والتأخيرات بفضل تبسيط الإجراءات.

إعفاء من الرسوم بشكل رائع لجميع الأفراد من الجنسية اليمنية.

يتمتع جميع الأفراد من الجنسية اليمنية بحق الحصول على خدماتنا دون دفع رسوم إضافية حيث يمكنكم الاستفادة من هذه التسهيلات دون أي تكلفة إضافية.

الإجراءات المطلوبة للاستفادة من التسهيلات

الإجراءات المطلوبة للبدء في الاستفادة من هذه التسهيلات، يجب عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

زيارة السفارة اليمنية في الرياض.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر و مكان الإقامة.

متابعة التوجيهات الصادرة من السفارة، الفوائد الاقتصادية هذه التسهيلات لها تأثير اقتصادي إيجابي على الأفراد والمجتمع على حد سواء.

يمكن لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة أكبر، وهذا يعزز الاستقرار والازدهار الاقتصادي، تعليمات للمتقدمين لضمان نجاح طلبك، الذهاب إلى السفارة مبكراً وقم باعداد جميع الوثائق المطلوبة، تأكد من اتباع التوجيهات الصادرة السفارة والسلطات ذات صلة.

كم عدد المغتربين اليمنيين في السعودية 2023؟

يبلغ عدد المغتربين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية حوالي ثلاثة ملايين يمني في عام 2023.

سعر فيزا السعودية لليمنيين؟