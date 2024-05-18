انت الأن تتابع خبر الدكتور خالد النمر يزلزل السعوديين ويكشف خطورة الغضب على القلب...تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كولومبيا، أنّ الغضب يُعدّ أحدَ أخطرِ العواملِ على صحةِ القلب.
ووفقًا للدراسة
- فإنّ الغضبَ يُؤدّي إلى تضييقِ الأوعيةِ الدمويةِ بطرقٍ غيرِ صحيةٍ، ممّا يُزيدُ من احتمالاتِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ على المدى الطويل.
- أجرى فريقُ البحثِ تجاربَ لرصدِ نشاطِ الأوعيةِ الدمويةِ لدى أشخاصٍ أصحاءَ بينما كانوا يمرّون بحالاتٍ عاطفيةٍ مختلفةٍ، مثل الغضبِ والقلقِ والحزنِ والمشاعرِ المحايدةِ.
- ووجدت الدراسةُ أنّ الغضبَ يرتبطُ بعجزِ الأوعيةِ الدمويةِ عن التمدّدِ كما يجب، ممّا يُؤدّي إلى انخفاضِ تدفقِ الدمِ إلى القلبِ والعضلاتِ والأعضاءِ الأخرى.
- وأكّد الباحثون أنّ هذه التأثيراتِ السلبيةِ للغضبِ على الأوعيةِ الدمويةِ قد تستمرّ لفترةٍ تصلُ إلى 40 دقيقةً بعدَ فورةِ الغضبِ.
- وتُعدّ هذه النتائجُ مُقلقةً، لِما تُشيرُ إليه من مخاطرِ الغضبِ على صحةِ القلبِ، ممّا قد يُفسّرُ سببَ ارتفاعِ معدلاتِ الإصابةِ بأمراضِ القلبِ بينَ الأشخاصِ الذينَ يعانونَ من نوباتٍ متكرّرةٍ من الغضبِ.
- لذا، فإنّ التحكّمَ في مشاعرِ الغضبِ والتعاملَ معها بطريقةٍ صحيةٍ يُعدّ أمرًا ضروريًّا للحفاظِ على صحةِ القلبِ والجسمِ بشكلٍ عامّ.