انت الأن تتابع خبر الدكتور خالد النمر يزلزل السعوديين ويكشف خطورة الغضب على القلب...تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كولومبيا، أنّ الغضب يُعدّ أحدَ أخطرِ العواملِ على صحةِ القلب.

ووفقًا للدراسة