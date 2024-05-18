انت الأن تتابع خبر بشرى سااارة بخصوص تجديد جواز السفر للمواطنين في السعودية عبر أبشر .. هل تم تخفيض الرسوم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية تعليمات جديدة بشأن تجديد جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى خارج حدود المملكة، مع التأكيد على أن ذلك سيكون بشكل إلكتروني، كما أكدت أيضا الجوازات على وجود بعض المعايير التي يلزم الانتباه لها قبل اتخاذ قرار السفر، وفيما يلي نستعرض أهم التعليمات وكذلك كيفية تجديد جواز السفر إلكترونيا.

تجديد جواز السفر في السعودية

أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية بأن تجديد جوازات السفر للمواطنين سيتم إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة أبشر عبر الضغط على هذا الرابط، مع التأكيد على أن المدد المتبقية لصلاحية جواز السفر ستكون من 6 أشهر وقد تكون أقل عند البدء في إجراء هذه العملية.

كما أكدت الجوازات على الطلاب في البعثات الخارجية، أو العاملين بالخارج ممن يتطلب طبيعة أعمالهم السفر لمدة أكثر من المدة المحددة عند التجديد في منصة (أبشر)، بضرورة حجز موعد في إدارات الجوازات المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات في المملكة، حتى يتم مراجعة طلب تمديد جواز السفر لفترة أطول من الفترة المحددة مع تقديم ما يثبت طبيعة السفر.

وأكدت إدارة الجوازات إنه بإمكان المواطنين استخدام جواز السفر قبل انتهاء فترة الصلاحية مدة ثلاث أشهر عند السفر إلى الدول العربية، ونحو 6 أشهر لباقي الدول.

تعليمات يجب مراعاتها قبل السفر

دعت إدارة الجوازات السعودية بضرورة التأكد من عدة أمور قبل السفر، والتي من أهمها ما يلي:

يلزم أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة المواطن الشخصية واضحة.

يلزم في البداية إصدار تصاريح السفر اللازمة.

يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن مدة 6 أشهر في حال السفر إلى دول أخرى.

يجب الالتزام بالاشتراطات المحددة للدول المراد السفر إليها.

من الضروري أن يكون جواز السفر خاليا تماما من أي مظاهر للتلف.

في حال السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر، حيث أن الهوية الوطنية تمكن المواطن السعودي من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

يجب مراعاة أن سجل الأسرة يعد بمثابة وثيقة إثبات للتابعين داخل حدود المملكة فقط ولا يمكن لحامله السفر إلى خارج المملكة.

ما هي رسوم تجديد جواز السفر السعودي؟

تقدر بنحو 600 ريال سعودي للتجديد لمدة 10 سنوات.

كم مده تجديد جواز السفر في السعوديه؟

يستغرق تجديد جواز السفر نحو 3 أيام عمل كحد أقصى.

كم عدد الدول المسموح دخولها بالجواز السعودي؟