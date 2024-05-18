انت الأن تتابع خبر بالفيديو... ولي العهد السعودي يكسر البرتوكولات الملكية أثناء زيارته للدمام بطريقة نالت استحسان الجميع ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في قصر الخليج بالدمام، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله -.
- وبدأت مراسم الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.
حضر الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، ومنهم:
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
- صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء.
- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن سعود.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن.
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز.
- صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي.
- وقد عبر الحضور عن سعادتهم بلقاء سمو ولي العهد، مؤكدين على دعمهم وتأييدهم للقيادة الرشيدة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.