انت الأن تتابع خبر بالفيديو... ولي العهد السعودي يكسر البرتوكولات الملكية أثناء زيارته للدمام بطريقة نالت استحسان الجميع ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في قصر الخليج بالدمام، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله -.

وبدأت مراسم الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.

حضر الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، ومنهم: