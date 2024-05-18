انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة وقاسية لحملى الزيارة العائيلية في المملكة ..الجوازات تطلق تحذيراً وتعلن ترحيلهم ابتداء من هذا التاريخ لهذا السبب.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أوضحت إدارة الجوازات السعودية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل عن سبب دفعه غرامة قدرها 1600 ريال لتأخره في تجديد هوية عامل لديه متخصص في تربية المواشي
وبينت الجوازات أن الغرامة على تأخير تجديد هوية المقيم تُفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ قيمة الغرامة 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار.
في سياق متصل،
- نوهت إدارة الجوازات عن أنه بإمكان أصحاب الأعمال إصدار وتجديد هويات المقيمين بشكل ربع سنوي من خلال منصتي أبشر أعمال ومقيم، مما يسهل عملية الإدارة ويقلل من فرص التأخير في التجديد.
- هذا وقد جاء التنويه كجزء من توجيهات الإدارة العامة للجوازات لتفادي التكرار في دفع الغرامات والتأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتجديد، وذلك لضمان العملية الميسرة والانتظام في أعمال التجديد والإصدار.أطلقت المديرية العامة للجوازات في السعودية آلية جديدة تمكن أصحاب العمل من تجديد الإقامات عبر منصتي أبشر ومقيم، وذلك بحسب المدد التي يحتاجونها. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الجوازات على الضرورة القاطعة للالتزام بشروط التأشيرة فيما يخص تمديد الزيارة المتعددة، مشددة على ضرورة مغادرة البلاد قبل انقضاء صلاحية التأشيرة. وفي هذا الإطار، ذكرت المديرية أنه يتم فرض غرامة تأخير على تجديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد مرور 3 أيام من انتهاء صلاحيتها.
- فيما يتعلق برسوم استخراج تأشيرة الزيارة العائلية، أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها تحدد بناءً على المدة التي سيتم فيها تجديد التأشيرة
- . هذه السياسات تأتي في إطار جهود الجوازات لتسهيل إجراءات الزيارة والإقامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة.