انت الأن تتابع خبر ضربة موجعة وقاسية لحملى الزيارة العائيلية في المملكة ..الجوازات تطلق تحذيراً وتعلن ترحيلهم ابتداء من هذا التاريخ لهذا السبب.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت إدارة الجوازات السعودية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل عن سبب دفعه غرامة قدرها 1600 ريال لتأخره في تجديد هوية عامل لديه متخصص في تربية المواشي

وبينت الجوازات أن الغرامة على تأخير تجديد هوية المقيم تُفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ قيمة الغرامة 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار.

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