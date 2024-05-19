انت الأن تتابع خبر خبر سار وتسهيلات غير مسبوقة الجوازات السعودية تعلن تخفيض رسوم المرافقين والعمالة وتثبيتها بهذا المبلغ.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أنه تم تثبيت رسوم المرافقين والعمالة والتابعين عند 400 ريال سعودي لكل فرد

في قرار هدف إلى مواجهة التبعات الاقتصادية

العامة وتحديدًا الظروف التي تجتاح العالم والمملكة بشكل خاص. هذه الخطوة جاءت بعد أن كانت الهيئة تفرض زيادة سنوية كانت تصل إلى مائة ريال سعودي، مطبقةً منذ العام 2017.

تعتبر رسوم المرافقين من المواضيع الحيوية التي تؤثر على عدد كبير من المقيمين في السعودية، والتي يمكن سدادها عبر منصة "أبشر" الإلكترونية أو عن طريق مكاتب الجوازات المحلية أو البنوك العاملة مع وزارة الداخلية

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