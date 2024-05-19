انت الأن تتابع خبر خبر سار وتسهيلات غير مسبوقة الجوازات السعودية تعلن تخفيض رسوم المرافقين والعمالة وتثبيتها بهذا المبلغ.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أنه تم تثبيت رسوم المرافقين والعمالة والتابعين عند 400 ريال سعودي لكل فرد
في قرار هدف إلى مواجهة التبعات الاقتصادية
- العامة وتحديدًا الظروف التي تجتاح العالم والمملكة بشكل خاص. هذه الخطوة جاءت بعد أن كانت الهيئة تفرض زيادة سنوية كانت تصل إلى مائة ريال سعودي، مطبقةً منذ العام 2017.
- تعتبر رسوم المرافقين من المواضيع الحيوية التي تؤثر على عدد كبير من المقيمين في السعودية، والتي يمكن سدادها عبر منصة "أبشر" الإلكترونية أو عن طريق مكاتب الجوازات المحلية أو البنوك العاملة مع وزارة الداخلية
وفي سياق متصل
- يُمكن الاستعلام عن حالات الوافدين إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- للراغبين في معرفة المبلغ المستحق لرسوم المرافقين، يقدم موقع بوابة مقيم خدمة إلكترونية تتيح تحديد عدد المرافقين ومدة تجديد الإقامة ومن ثم حساب الرسوم المطلوبة. أما بالنسبة للفئات المعفاة من دفع الرسوم، فتشمل زوجات السعوديين وأبناؤهم دون سن الثامنة عشر، الطلاب المكفوفين، الأفراد العاملين مع الحكومة، والمرأة السعودية المعيلة، إضافة إلى المطلقات السعوديات والعمالة المنزلية.
- تعتبر هذه السياسات جزءًا من مساعي الحكومة السعودية لتنظيم أوضاع المقيمين في البلاد وضمان استقرار الوافدين وعائلاتهم. وفي ظل هذه الإجراءات، تستمر المملكة في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لجميع المقيمين، وتثبيت رسوم المرافقين يمثل إحدى هذه الجهود لتخفيف العبء عن المقيمين خلال الفترات الاقتصادية المتقلبة.