انت الأن تتابع خبر فرص ذهبية للعمل برواتب كبيرة .. أمانة منطقة جازان في السعودية تعلن عن فرص عمل لهذه الوظائف.. اليكم التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أمانة منطقة جازان مؤخرًا عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس من الرجال والنساء، في محاولة لتوفير فرص عمل تتواءم مع معايير الحياة والتكاليف المعيشية المتزايدة داخل المملكة.

تشمل الوظائف

المعلن عنها مهندسين مدنيين، مهندسي مساحة، ومهندسي تخطيط، وذلك ضمن إطار الرواتب المتبع في القطاع العام.

سيبدأ التقديم على هذه الوظائف

من يوم الأحد القادم وسيستمر لمدة خمسة أيام، مما يتيح الفرصة للمتقدمين من جميع محافظات المملكة للمشاركة. ومن الشروط الأساسية للتقديم، أن يكون المتقدمون من حملة الجنسية السعودية، وأن تكون درجاتهم العلمية معترف فيها محليًا، أو معادلة من وزارة التعليم السعودية إذا كانت الشهادات مُحصلة من الخارج.

للتقديم، يجب على المتقدمين أن يتبعوا خطوات التسجيل

من خلال منصة جدارات الرسمية، حيث يُطلب منهم إدخال بياناتهم الشخصية، استخدام كود التحقق المرسل إليهم، وإنهاء التسجيل بإرسال الطلب.

هذه الخطوة