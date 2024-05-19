انت الأن تتابع خبر توخوا الحذر من سحب رعدية تغطي سماء السعودية.. إليك أحدث الظواهر الجوية الموضحة لطقس بداية الأسبوع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريراً حديثاً اليوم الأحد، الثامن عشر من مايو، يرصد فيه أحوال الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق المملكة، متوقعاً هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وذكر التقرير

أن هذه التوقعات تشمل تساقط الأمطار الرعدية التي قد تصاحبها سيول جارفة، إضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح. ومن المتوقع أن يتأثر بالأحوال الجوية الراهنة عدة مناطق؛ منها جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، الأمر الذي قد يمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

علاوة على ذلك

تؤثر الرياح السطحية أيضًا على مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم وحائل بشكل قد يؤدي إلى تقليل مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة في مناطق تبوك والمدينة المنورة وخاصة الساحلية منها.

وأوضح المركز

في تقريره أن الرياح السطحية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 45 كيلومتراً في الساعة في الجزء الشمالي والوسط، بينما تتراوح في الجنوب بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة إلى أن تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

هذه الظروف