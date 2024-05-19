انت الأن تتابع خبر علامة الساعة تظهر في المملكة ... ظهور ثعابين مرعبة في المملكة من فصيلة نادرة جدا ...وخبير يحذر المواطنين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -علامة الساعة تظهر في المملكة ... ظهور ثعابين مرعبة في المملكة من فصيلة نادرة جدا ...وخبير يحذر المواطنين !

السعودية