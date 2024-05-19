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رياض - احمد صلاح -علامة الساعة تظهر في المملكة ... ظهور ثعابين مرعبة في المملكة من فصيلة نادرة جدا ...وخبير يحذر المواطنين !
السعودية
- اكتشف الدكتور أحمد الشمري، أستاذ علم البيئة والكائنات السامة في جامعة حائل، نوعًا جديدًا من الثعابين غير السامة على مستوى العالم في كل من المدينة المنورة وحائل وتبوك.
- وأكد الشمري في حديثه على قناة الإخبارية، أن هذا النوع من الثعابين تم اكتشافه لأول مرة في عام 2017 في حائل، ولم يكن مسجلاً من قبل في أي مكان في العالم.
- وأوضح أن اكتشاف هذا النوع الجديد جاء نتيجة تعاون مع المتحف التاريخي الطبيعي في التشيك، ونخبة من العلماء في المملكة والبرتغال ومصر واليمن. وأشار إلى أن عملية تحديد نوع الثعبان الجديد استغرقت وقتًا طويلًا للتأكد من عدم وجود أنواع مشابهة له.
- وأضاف الشمري أنه تم اكتشاف نوع آخر من الثعبان في منطقة تبوك، لافتًا إلى أن الورقة العلمية التي تؤكد اكتشاف نوع جديد من الثعابين على مستوى العالم في المملكة العربية السعودية، قد صدرت قبل شهر.