انت الأن تتابع خبر بعد تعيينها بمنصب قيادي في المملكة... الشيهانة العزاز تفاجئ السعوديين وتكشف عن معاناتها في الحياة ...تفاصيل مشوقة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -روت معالي الأستاذة الشيهانة العزاز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تفاصيل مؤثرة عن حياتها، كاشفة عن العديد من الصدمات التي مرت بها إلى أن وصلت إلى منصبها الحالي.

وخلال مقطع فيديو