إلغاء رسوم المرافقين في السعودية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في السعودية بقرارها الرسمي بشأن إلغاء رسوم المرافقين لفئات معينة، وذلك بعد إصدار الموافقة من خادم الحرمين الشريفين، وتضمن الجنسيات المعفاة من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين منها حاملي الجنسيات الفلسطينية، وغيرها من الجنسيات الأخرى، ويعتبر هذا القرار إحدى الخطوات الايجابية التي تساعد في تخفيف الأعباء على المقيمين بالمملكة، كما سبق في المملكة أن قامت بتحديد غرامات التي يلزم دفعها في حالة التأخير عن دفع رسوم المرافقين.

إلغاء رسوم المرافقين

صرحت الجوازات السعودية بشكل رسمي عن إلغاء رسوم المرافقين لمجموعة من الجنسيات التي تقيم على أراضي المملكة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، ومن هذه الجنسيات:

الأشخاص الحاملين للجنسية الفلسطينية.

الأفراد الأجانب الحاملين للوثائق المصرية.

سكان في اتحاد ميانمار.

الأطفال الأقل من عمر 18 عامًا.

الأبناء من سيدات سعوديات.

أفراد يحملون الجنسية التركستانية.

الشركات التي لا يتجاوز عدد الموظفين بها عن 4 أشخاص.

حاملي الجنسية البلوشي.

السيدات العزباء التي لم يصل أعمارهم إلى سن الزواج.

عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين

ظهرت الكثير من الأخبار عن عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين بالسعودية، حيث يتم فرض غرامات مالية على جميع الموظفين والوافدين المتأخرين عن دفع رسوم المرافقين بالمملكة العربية السعودية، بناءًا على عدة بنود يتضمن كالآتي:

تصل قيمة الغرامة للتأخير الأول 500 ريال سعودي.

تصل مبلغ الغرامة للمرة الثانية 1000 ريال سعودي.

بلغت قيمة الغرامة للتأخير الثالث 1000 ريال سعودي، مع الترحيل من المملكة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 2024

تم إصدار قرار إلغاء جميع الرسوم التي تخص المرافقين بشكل رسمي لبعض الجنسيات التي تقيم في السعودية، وذلك بعد الحصول على الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، ويتم تطبيق هذا الإعفاء بأثر رجعي على كافة الرسوم التي لم يتم دفعها من قبل، كما تفرض الرسوم الخاصة بالمرافقين على الجنسيات الغير المعفاة.

هل يمكن تجزئة رسوم المرافقين؟

يوجد بعض الحالات التي يسمح بها تجزئة رسوم المرافقين التابعة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص ودفعها على هيئة أقساط شهرية.

ما معنى رسوم المرافقين في السعودية؟

رسوم المرافقين هي رسوم تفرض على أفراد العائلة للمرافقين.

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