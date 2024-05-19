انت الأن تتابع خبر عاجل .. تجاوز غير مقبول.. توجيه هام من ولي العهد يخص مباريات الدوري السعودي لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الساعات القليلة الماضية أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطاب شديد الأهمية، والذي حث فيه على بعض النقاط الهامة التي تخص المباريات في الدوري السعودي، مع العلم أن هذا الخطاب كان موجه لجميع المسؤولين عن المباريات وتحديد مواعيدها.

مضمون خطاب ولي العهد إلى وزير الرياضة السعودي

جاء مضمون خطاب الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة أن تكون مواعيد المباريات لا تتوافق مع مواقيت الصلاة الخمسة، حيث كان الخطاب موجه إلى الأمير عبد العزيز بن تركي وهو وزير الرياضة السعودي الذي كان على النحو التالي« أنه لاحظ عدم مراعاة أوقات الصلاة في بعض مباريات الدوري، حيث أكد أن هذا الأمر غير مقبول مهما كانت الظروف، ويجب على المسؤولين عدم تكرار هذا التجاوز مرة أخرى» حيث كان الخطاب عاجل وبالغ الأهمية.

تعديلات في مواعيد المباريات

بمجرد وصول توجيهات الأمير بن سلمان، قام المسؤولين عن لجنة المباريات بتعديل موعد المباريات التي كانت تتناسب مع مواقيت الصلاة، ومن أمثلة المباريات التي تم تعديلها هي مباراة التعاون والشباب، ومباراة ضمك وأبها، ويرجع سبب التعديل أنهما كانوا في نفس موعد صلاة المغرب.

كما أكدت اللجنة عدم تحديد أي موعد مباراة بعد ذلك تتزامن مع أي صلاة من الصلوات المفروضة، وتعهدوا بعد تكرار هذا الخطأ مرة أخرى.

هل الدوري السعودي مشفرًا ام لا؟

لن يكون الدوري السعودي مشفرًا على الإطلاق، حيث يمكن للمشاهد مشاهدة المباريات من خلال التلفزيون أو من خلال الأنترنت، بجودة عالية في كلتا الحالتين.

كم جولة في دوري روشن السعودي؟

تصل عدد جولات دوري روشن إلى 32 جولة، مع العلم أن كل فريق يلعب مع كل الفرق مباراتين ذهبيتين، حيث تقام المباراة الأولى على أرضه والثانية على أرض الخصم.

كم نادي لم يهبط في الدوري السعودي؟