نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة الصحية للملك سلمان: فحوصات طبية للاطمئنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد 19 مايو 2024، لفحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة.

يعاني الملك من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل، مما استدعى الفريق الطبي المعالج لإجراء بعض الفحوصات لتشخيص حالته الصحية والاطمئنان عليه، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

تفاصيل الحالة الصحية

يبلغ الملك سلمان من العمر 89 عامًا، ويُجري فحوصات طبية دورية حسبما يعلن الديوان الملكي السعودي.

وكان الديوان قد أعلن في 24 أبريل الماضي عن دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية روتينية.

نبذة عن الملك سلمان

ولد الملك سلمان بن عبدالعزيز في 31 ديسمبر 1935 وتلقى تعليمه الأساسي في الرياض. عين أميرا لمنطقة الرياض بالإنابة عن أخيه الأمير نايف بن عبدالعزيز، ثم أصبح أميرا للمنطقة بعد عام واحد.

تولى الملك سلمان الحكم كملك للمملكة العربية السعودية في يناير 2015 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

مسيرته في المناصب الحكومية

عين الملك سلمان وزيرًا للدفاع بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2011. وفي عام 2012، اختاره الملك عبدالله وليًا للعهد بعد وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي كان وليًا للعهد آنذاك.

الملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وهو الملك السابع للمملكة العربية السعودية.