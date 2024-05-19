انت الأن تتابع خبر «شيلة من عربيتك فوراً».. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بفرض غرامة مالية لأي مواطن يوجد في سيارته هذا الشئ.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرضت الحكومة المصرية مجموعة من الغرامات المالية ضمن التعديلات الجديدة في قانون المرور، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليص الانتهاكات القانونية. تنوعت الغرامات لتشمل مختلف المخالفات، منها دفع ما يتراوح بين 100 إلى 500 جنيه لمن لا يلتزم بتوجيهات رجال المرور، وفرض غرامة مالية قد تصل إلى 2000 جنيه في حال ترك السيارة بمكان يعرقل حركة السير.

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