انت الأن تتابع خبر «شيلة من عربيتك فوراً».. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بفرض غرامة مالية لأي مواطن يوجد في سيارته هذا الشئ.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فرضت الحكومة المصرية مجموعة من الغرامات المالية ضمن التعديلات الجديدة في قانون المرور، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليص الانتهاكات القانونية. تنوعت الغرامات لتشمل مختلف المخالفات، منها دفع ما يتراوح بين 100 إلى 500 جنيه لمن لا يلتزم بتوجيهات رجال المرور، وفرض غرامة مالية قد تصل إلى 2000 جنيه في حال ترك السيارة بمكان يعرقل حركة السير.
من الإجراءات الصارمة أيضًا
- إمكانية سحب رخصة القيادة إذا لم يتم دفع غرامة التصالح المحددة بـ 50 جنيهاً مصرياً. ويُطالب المواطن بدفع غرامة قدرها 390 جنيهاً مصرياً إذا لم يكن بحوزته طفاية حريق داخل السيارة.
- أضافت الحكومة أيضاً تحذيرات بشأن زجاج الفاميه والملصقات التي تخفي ملامح السيارة، حيث تفرض غرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه على من يقوم بتركيبها.
- هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والرقابة في استخدام الطرق، وضمان مستوى أعلى من الأمان لجميع المستخدمين. تسعى هذه الخطوات للحفاظ على نظام مروري منظم يسهم في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق المصرية.