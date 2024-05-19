انت الأن تتابع خبر الديوان الملكي السعودي يصدم كافة السعوديين ويصدر قرارا بيانا عاجلا بخصوص صحة الملك سلمان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة. حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

الفريق الطبي المعالج قرر إجراء بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية والتأكد من صحة خادم الحرمين الشريفين. وقد أعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق الشهر الماضي أن الملك سلمان دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء فحوصات روتينية استغرقت ساعات.

بعد إجراء هذه الفحوصات الطبية الروتينية، غادر الملك سلمان المستشفى في حالة طيبة.