أحمد جودة - القاهرة - اعلان الموارد البشرية عن موعد اجازة عيد الأضحي في السعودية

بعد انتظار طويل، تقترب عطلة عيد الأضحى 2024، وهي مناسبة مهمة يترقبها الجميع في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. هذه الإجازة تعتبر فرصة للجميع للاستمتاع بأوقاتهم وقضاء أوقات ممتعة مع أفراد عائلاتهم، في جو من البهجة والسرور، احتفال بالشعائر الدينية والتقاليد الإسلامية، ومن الضروري أن يكون الجميع على علم بمواعيد بدء وانتهاء هذه الإجازة حسب لوائح وتعليمات الجهات المختصة، وهناك توجيهات واضحة تصدر من وزارة الموارد البشرية بشأن ذلك.

اجازة البنوك في السعودية



قطاع البنوك يمثل إحدى القطاعات ذات الأهمية البالغة في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب دور حيوي في دعم العديد من المصالح الحكومية والخاصة. ومن المتوقع بدء إجازتهم اعتبار من اليوم الخامس من شهر ذو الحجة للعام 1445 هجرية، مستمرة حتى اليوم السابع عشر من الشهر نفسه، حيث تمتد فترة الإجازة لتصل إلى تسعة أيام كاملة.

اجازة عيد الاضحي



وفقا لتوجيهات وأنظمة الجهات المعنية وتعليماتها، سوف تكون إجازة عيد الأضحى المبارك للموظفين في الخدمة المدنية كما يلي:

تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، حيث يعتبر الإثنين الموافق 4 من شهر ذي الحجة آخر يوم عمل، ويستأنف العمل يوم 17 من الشهر نفسه.

بالتالي، يستمر الاستراحة لمدة 12 يوم، بالنسبة للوزارات التي تتبع لوائح إدارية مستقلة.

الحد الأدنى للإجازة هو 4 أيام عمل، بينما يمكن أن تصل إجازة العيد إلى 5 أيام عمل.

وتختلف إجازة العيد لبعض الجهات، حيث تبدأ من نهاية يوم الخميس الموافق 7 من شهر ذي الحجة، ويتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 17 من الشهر نفسه لعام 1445 هجرية.