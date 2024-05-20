انت الأن تتابع خبر ابشروا .. شروط جديدة بسيطة للحصول على دعم حساب المواطن في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن الشروط الجديدة وفقاً إلى آخر التعديلات، وهو مقدم لكل المواطنين الذين هم في أشد الحاجة إلى الدعم، وإذا كنت تريد الحصول على الدعم يجب أن تقوم بتقديم الأوراق المطلوبة للجهات المختصة من أجل النظر فيها ومعرفة ما إذا كان الشخص يستحق أم لا، ونوضح لكم اليوم الشروط الجديدة.

شروط المستحقين للدعم بحساب المواطن

إذا كنت من المستحقين لدعم حساب المواطن عليك أن تتوافر بك بعض الشروط المهمة بعد التعديل وهي كالآتي:

للحصول على الدعم المادي يجب أن تكون من السعوديين.

لا تغادر المملكة 3 شهور متتاليين.

قبل الطلب يجب أن تكون موجود في المملكة سنة على الأقل.

يجب أن تتطابق البيانات مع البيانات الرئيسية للشخص المستفيد حتى يتم صرف الدعم.

اكتب بياناتك بطريقة صحيحة، لكي لا يتم حذفك من الدعم.

للحصول على الدعم لا يجب أن يزيد راتبك عن 20 ألف ريال سعودي.

لا يجب أن يكون المستفيد مقيم في مراكز الإيواء أو أي دار تابع للحكومة في المملكة العربية السعودية.

كيفية إنشاء حساب للحصول على الدعم

إذا كنت تريد إنشاء حساب للحصول على دعم حساب المواطن عليك أن تقوم ببعض الخطوات وهي كالآتي:

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بحسابك المواطن من خلال هذا الرابط.

اكتب البيانات المطلوبة منك للدخول.

اكتب رسالة التحقق التي تأتي على هاتفك.

التأكد من البيانات التي كتبتها بشكل صحيح.

الضغط على موافق وذلك على الشروط المطلوبة.

اكتب البيانات في الخانات الموضحة أمامك.

إرفاق الأوراق وكتابة رقم الحساب البنكي.

اضغط في النهاية على تسجيل الطلب.

موعد صرف دعم يونيو القادم

يسأل المواطنين باستمرار عن موعد إيداع راتب يونيو القادم في حسابات المستفيدين من حساب المواطن، ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سوف يكون يوم 10 يونيو.

أما إذا كان نفس الموعد يصادف إجازة رسمية سوف يتم التأخير أو التبكير، من أجل الحصول على راتب الدعم في الوقت المناسب لكل المستفيدين.

هل يستطيع التابع التسجيل في حساب المواطن؟

بالفعل نعم يمكن للشخص التابع أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن من أجل الحصول على الدعم، وذلك في حالة إن كان قريب العائل من الدرجة الأولى.

كم مبلغ الزوجه في حساب المواطن؟

تحصل الزوجة على مبلغ من حساب المواطن قيمته حوالي 682 ريال سعودي.

متى يتم صرف حساب المواطن؟