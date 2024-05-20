انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار في السوق السوداء 2024 في التعاملات اليومية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار في السوق السوداء بتاريخ 9 مارس 2024 في التعاملات اليومية في السوق السوداء، يتم تداول العملات بشكل غير رسمي خارج نطاق السلطات المالية الرسمية وفيما يتعلق بسعر الريال السعودي مقابل الدولار في التعاملات اليومية بتاريخ 9 مارس ٢٠٢٤.

فإنه يتأثر بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وعلى الصعيدين الوطني والدولي كما يجب أن يكون المستثمرون والأفراد على علم بأن الأسعار في السوق السوداء قد تتغير بسرعة وتكون عرضة للتقلبات لذا، ينبغي لهم دائمًا البحث عن مصادر موثوقة وتقييم الوضع بحذر قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

في تعاملات اليوم بتاريخ 9 مارس 2024، يتراوح سعر الريال السعودي في السوق السوداء في مصر ما بين 13 إلى 13.5 جنيه بالنسبة للأسعار الرسمية في البنوك المصرية، حيث نقدم لكم من خلال موقعنا معلومات عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقًا للموقع.

فإن سعر الريال السعودي يظل مستقرًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري سعر 13.13 جنيه للشراء 13.18 للبيع، في بنك مصر سجل نفس السعر للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بداية تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري، قد سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.18 جنيه لعملية الشراء و 13.13 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية تعاملات اليوم في بنك CIB، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.13 جنيه لعملية الشراء 13.18 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بداية تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.21 جنيه لعملية الشراء و 13.15 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بداية تعاملات اليوم في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.19 جنيه لعملية الشراء و 13.24 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في بداية تعاملات اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.23 جنيه لعملية الشراء و 13.25 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

في بداية تعاملات اليوم في بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.12 جنيه لعملية الشراء و 13.25 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

في بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 13.15 جنيه لعملية الشراء و 13.18 جنيه لعملية البيع.

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