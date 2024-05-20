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رياض - احمد صلاح - وزارة الداخلية السعودية توضح.. معنى تم ادراج خدمات صاحب الهوية ، خدمات صاحب الهوية تمثل مجموعة الخدمات التي تُقدم للأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية ويمتلكون الهوية الوطنية الصادرة من وزارة الداخلية السعودية حيث تشمل هذه الخدمات مجالات متعددة مثل الخدمات الحكومية.

والخدمات الصحية،

والتعليمية، والمالية، وغيرها فقد تهدف هذه الخدمات إلى تيسير حياة صاحب الهوية وتحقيق احتياجاته المختلفة، وتعزيز التفاعل الإلكتروني بين الفرد والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهل عمليات التواصل والتفاعل وتقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية وسلاسة.

معنى رسالة تم إدراج خدمات صاحب الهوية

تلك الرسالة تظهر على المنصة الإلكترونية أبشر أو أثناء إتمام أي تعامل إلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية، وتُعني أن هناك قضية قانونية تتعلق بالمواطن تتطلب مراجعتها بسرعة، وينبغي على المستخدم التوجه إلى وزارة العدل السعودية لتقديم الوثائق المطلوبة لحل القضية.

سبب تلقي المواطن رسالة إدراج خدمات صاحب الهوية

توجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى استخدام رسالة تم إدراج خدمات المواطن في قائمة يبلغ بالمراجعة منها:

عندما يكون المواطن مُعنيًا بقضايا قضائية قيد التحقيق لدى الجهات القضائية، قد تمنعه هذه القضايا من السفر حتى انتهاء التحقيقات.

تساعد في توضيح القضايا الموجهة ضد المواطن وموقفه منها والأحكام النهائية المتعلقة بها.

تنبه إلى توقف الخدمات التي تتطلب مراجعة المحاكم أو الجهات الحكومية المعنية.

تُستخدم للبحث عن الأشخاص المُطلوبين من قبل وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية.

قد تؤدي إلى منع المواطن من التوظيف في القطاع الحكومي في حالة وجود قضايا قانونية معلقة عليه.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية

يمكنك الآن بشكل إلكتروني الإستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال استخدام رقم الهوية حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع منصة ناجز للدخول الى الموقع اضغط هنا .

ثم، يتعين الضغط على خيار تسجيل الدخول للأفراد، وذلك باستخدام النفاذ الوطني الموحد للدخول.

بعد ذلك، يُطلب من المستخدم تعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة، ويتم تسجيل الدخول بنقرة واحدة.

ثم، يُختار للمستخدم خدمة استعلام عن طلب التنفيذ من بين الخدمات المتاحة.

عند إدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص ويتم الضغط على استعلام يظهر للمستخدم جميع تفاصيل إيقاف الخدمات.

رفع تعطيل الخدمات مؤقتًا

يُطلب من المستخدم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ويمكن الوصول المباشر للموقع عبر الرابط المرفق.

يُطلب من المستخدم أن يقوم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية الموجود أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك، يُطلب من المستخدم النقر على قائمة التنفيذ، ومن ثم يتم الضغط على مربع خدمة طلباتي.

يُطلب من المستخدم الآن النقر على مربع تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات .

يتوجب على المستخدم تعبئة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة، ومن ثم مراجعتها والتأكد من صحتها.

وأخيرًا، يُطلب من المستخدم النقر على مربع تسجيل الطلب لإرسال الطلب.

الهدف من خدمة يبلغ بالمراجعة

باستخدام الرقم الوطني، يمكن للمستخدم الاستعلام عن تفاصيل القضية المنسوبة إليه والحكم النهائي لها في المحاكم السعودية دون الحاجة لزيارة المحكمة حيث يمكن للمستخدم معرفة أقرب موعد متاح لزيارة المحكمة وإتمام الإجراءات الخاصة به.

كما يتم أيضا توفير الوقت والجهد والمال عبر إتمام جميع الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى المحاكم السعودية والتقليل من الازدحام في المحاكم والجهات القضائية وتسهيل عملية مراجعة القضايا للمواطنين والمقيمين.

التوعية بحالات التزوير والنصب مسبقًا لتجنب الجرائم المحتملة والعمل على تقليل الاستهلاك الورقي وتحفيز التحول الرقمي في الإجراءات القضائية كما تعمل أيضا على توفير خيارات متعددة للدفع وتسهيل عملية التحكم في السداد.

شروط إيقاف الخدمات في السعودية

يجب على المواطن دفع قيمة المديونية في غضون 24 ساعة من إصدار القرار. اضغط هنا .

يُشترط أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية وأن يكون المدين موجودًا داخل المملكة.

يجب تقديم الهوية الوطنية السارية.

يُحظر تجاوز مدة إيقاف الخدمات الحكومية 180 يومًا.

يتم رفع الخدمات خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب.

تتولى الجهات المختصة مسؤولية رفع الخدمات.

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