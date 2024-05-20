انت الأن تتابع خبر تحذير كارثي! وحوش السماء تُطلق صواعقها وتُرسل بردها وسيولها لتغرق 8 مناطق في المملكة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلاً من عواصف رعدية قوية مصحوبة ببرد وسيول وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، تشمل 8 مناطق في المملكة.
المناطق المتأثرة:
- منطقة تبوك: الوجه، أملج، البدائع، حقل، ضباء، نيوم، شرما.
- منطقة المدينة المنورة: العلا، خيبر، العهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الرايس، ينبع، الحناكية.
- منطقة نجران: شرورة، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.
- منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة، العرضيات، الطائف، أضم، ميسان، الكامل، رهاط، مدركة، هدى الشام، خليص، الجموم، بحرة، تربة، الخرمة، المويه، والليث، رنية.
- المنطقة الشرقية: الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، حفر الباطن، الإحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، رأس تنورة.
- منطقة جازان: الحرث، الداير، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.
- منطقة الباحة: الباحة، العقيق، القرى، المندق، بني حسن، بلجرشي، المخواة، الحجرة، قلوة، فرعة غامد الزناد.
- منطقة عسير: المجاردة، بارق، رجال ألمع، العرين، محايل، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة.
مدة التأثير:
- تستمر الحالة من الآن حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
نصائح هامة:
- يُنصح بأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول والفيضانات.
- يُنصح بتجنب السير في الأودية والمناطق المنخفضة.
- يُنصح بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق.
- يُنصح بالابتعاد عن الأماكن المرتفعة والمنشآت غير الآمنة.
- يُنصح بتتبع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني على مدار الساعة.
الدفاع المدني يحذر:
- حثّ الدفاع المدني المواطنين على أخذ الحيطة والحذر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.