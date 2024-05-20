انت الأن تتابع خبر تحذير كارثي! وحوش السماء تُطلق صواعقها وتُرسل بردها وسيولها لتغرق 8 مناطق في المملكة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلاً من عواصف رعدية قوية مصحوبة ببرد وسيول وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، تشمل 8 مناطق في المملكة.

المناطق المتأثرة:

منطقة تبوك: الوجه، أملج، البدائع، حقل، ضباء، نيوم، شرما.

الوجه، أملج، البدائع، حقل، ضباء، نيوم، شرما. منطقة المدينة المنورة: العلا، خيبر، العهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الرايس، ينبع، الحناكية.

العلا، خيبر، العهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الرايس، ينبع، الحناكية. منطقة نجران: شرورة، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة.

شرورة، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة. منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة، العرضيات، الطائف، أضم، ميسان، الكامل، رهاط، مدركة، هدى الشام، خليص، الجموم، بحرة، تربة، الخرمة، المويه، والليث، رنية.

العاصمة المقدسة، العرضيات، الطائف، أضم، ميسان، الكامل، رهاط، مدركة، هدى الشام، خليص، الجموم، بحرة، تربة، الخرمة، المويه، والليث، رنية. المنطقة الشرقية: الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، حفر الباطن، الإحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، رأس تنورة.

الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، حفر الباطن، الإحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، رأس تنورة. منطقة جازان: الحرث، الداير، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.

الحرث، الداير، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد. منطقة الباحة: الباحة، العقيق، القرى، المندق، بني حسن، بلجرشي، المخواة، الحجرة، قلوة، فرعة غامد الزناد.

الباحة، العقيق، القرى، المندق، بني حسن، بلجرشي، المخواة، الحجرة، قلوة، فرعة غامد الزناد. منطقة عسير: المجاردة، بارق، رجال ألمع، العرين، محايل، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة.

مدة التأثير:

تستمر الحالة من الآن حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

نصائح هامة:

يُنصح بأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول والفيضانات.

يُنصح بتجنب السير في الأودية والمناطق المنخفضة.

يُنصح بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق.

يُنصح بالابتعاد عن الأماكن المرتفعة والمنشآت غير الآمنة.

يُنصح بتتبع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني على مدار الساعة.

الدفاع المدني يحذر: