انت الأن تتابع خبر بشرى سارة من السعودية لابناء هذه الجنسية إعفاءهم من رسوم تجديد الإقامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن قرار الحكومة السعودية بإلغاء استخدام لواصق التأشيرات في جوازات سفر اليمنيين القادمين إلى المملكة العربية السعودية،

ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

26 يونيو 2024. هذه الخطوة تأتي في سياق تحسين إجراءات الدخول والخروج، مما يسهل على اليمنيين تنقلاتهم.

ذكر بيان صادر عن السفارة نُشر على حسابها الرسمي في تويتر، أنه تم اتخاذ هذا القرار لتبسيط العمليات الإدارية وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين اليمنيين في الحصول على التأشيرات السعودية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت السفارة إلى أنه سيتم الآن التحقق من صلاحية التأشيرات عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوع على ورقة A4.

في هذا السياق

يتضمن الإعلان بإعفاء يشمل تأشيرات العمل، الزيارة، والإقامة الصادرة لليمنيين، وسيُسمح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين دون الحاجة إلى لاصق التأشيرة على جوازات السفر. هذه التسهيلات تعكس التزام المملكة بتسهيل إجراءات دخول المسافرين وتيسير الإجراءات المطلوبة لهم، بما يخدم تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية للمغتربين.

للاستفادة من هذه التسهيلات