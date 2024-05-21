انت الأن تتابع خبر مفاجأة ادخلت الفرح والسعادة لقلوب المغتربين في انحاء المملكة الغاء نظام الكفيل ل 5 مهن ابتداء من هذا الموعد..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة السعودية تنظيمات جديدة تسمح لفئات معينة من العمال الوافدين بالعمل داخل المملكة بدون الحاجة إلى كفيل، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وحماية حقوق العمال، كما نشرت بوابة الخليج تفاصيل هذه المهن والشروط اللازمة.

ضمن المهن التي تتمتع بتلك المزايا نجد الأعمال اليدوية وورش العمل، أعمال المقاولات، مديري المبيعات، السكرتارية التنفيذية، مهندسين ميكانيكيين، مديرين تنفيذيين، والمهن الطبية مثل الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى مديري الحسابات والمهندسين في مجالات مختلفة مثل الهندسة المدنية والإنشائية والكهربائية.

تهدف هذه التغييرات إلى تفعيل أكبر للإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة الشريفة بين العمالة المحلية والوافدة، وكذلك تقليل التفاوت في عقود العمل بالمملكة. للاستفادة من هذه التسهيلات، يشترط أن يكون العامل مدرجًا ضمن قائمة المهن المعتمدة وأن يكون قد أمضى على الأقل 12 شهرًا في عمله الحالي منذ وصوله للمملكة. كما يجب عليه إشعار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد أو الانتقال قبل 90 يومًا من الإجراء.

هذه الإجراءات تأتي كخطوة إيجابية من وزارة العمل السعودية لتسهيل الوضع على العمال الوافدين وحمايتهم من مشاكل الكفيل، مما يعد لفتة كريمة تجاه تحسين البيئة العملية وتأمين مستقبل أفضل للعمال داخل أراضي المملكة