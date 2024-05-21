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رياض - احمد صلاح - 20 ألف ريال غرامة "تكسر الظهر"!... الداخلية السعودية تُحذّر بشدة من فعل هذه المخالفة!

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات صارمة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات من أجهزة أمن الدولة، أو يُلحق الضرر بأجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة في المملكة، من خلال الحد من انتشار تسجيلات قد تُستخدم لأغراض غير قانونية أو تُعرض الأمن القومي للخطر.

وأوضحت الوزارة أنّه يُسمح باستخدام الكاميرات الخاصة في الوحدات السكنية والمجمعات الخاصة، بينما لا ينطبق هذا الإجراء على الكاميرات الأمنية المستخدمة من قبل أجهزة الدولة.

وقد حظيت هذه الخطوة بموافقة الحكومة السعودية، التي تسعى إلى تطبيق أحدث التقنيات في مجال الأمن لحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.

وتشمل المواقع التي سيتم تركيب نظام كاميرات مراقبة فيها: