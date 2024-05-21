انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل! الداخلية السعودية تفتح أبواب الجنسية بِمبلغ زهيد.. والجميع يتسابقون للحصول عليها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التجنيس للمرة الأولى، وذلك عبر نظام جديد تم إطلاقه على موقعها الإلكتروني. ويهدف هذا النظام إلى جذب الكفاءات المتميزة من مختلف أنحاء العالم، ممّا يُساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وللحصول على الجنسية السعودية، يجب على المتقدمين استيفاء بعض الشروط، أهمها:

الدخول الشرعي إلى المملكة وامتلاك جواز سفر ساري المفعول.

الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة برخصة إقامة نظامية.

الانتماء إلى إحدى المهن التي تحتاجها البلاد.

وتُقيم لجنة مختصة طلبات التجنيس وفقًا لمعايير محددة،

تشمل:

مدة الإقامة في المملكة (10 نقاط).

التأهيل المهني (حتى 13 نقطة).

الروابط الأسرية مع سعوديين (حتى 10 نقاط).

ويجب على المتقدم تحقيق 23 نقطة كحد أدنى لكي يتم النظر في طلبه.

وتشمل القطاعات المستهدفة في التجنيس:

الهندسة.

العلوم.

الصيدلة.

تكنولوجيا المعلومات.

طاقة الذرة.

مجال الفضاء والإنترنت.

للتقدم للحصول على الجنسية، يمكن للراغبين زيارة منصة "أبشر"

واتباع الخطوات التالية: