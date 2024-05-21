انت الأن تتابع خبر الساعات القادمة عصيبه ومرعبة على السعودية… فاجعة كبيرة وصادمة يكشف عنها الحصيني بكل ثقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث الرصدي والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عن توقعاته للأحوال الجوية المرتقبة في المملكة ومناطق الخليج للـ24 ساعة القادمة، انطلاقًا من صباح اليوم الاثنين وحتى صباح الغد الثلاثا

ومن خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر الحصيني خريطتين تبيّنان مناطق الهطول المتوقعة ومقادير الأمطار المقدرة بالمليمترات، حيث استعمل ألواناً متفاوتة للدلالة على اختلاف حجم الهطول عبر المناطق المختلفة.

وبيّنت الخرائط التي شاركها الحصيني تنوعاً في معدلات الهطول التي قد تطال مناطق عدة من الخليج، وتعد هذه المعطيات ضرورية للسكان المحليين والسلطات الحكومية لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التوقعات في رفع مستوى الوعي بضرورة الاهتمام بالتنبؤات الجوية وتحليل البيانات الدقيقة قبل ترتيب أي أنشطة خارجية خلال المواسم الماطرة. تعتبر خبرة الحصيني الممتدة في مجال التنبؤات الجوية مساهمة هامة لفهم تغييرات الطقس المحتملة بالمنطقة.