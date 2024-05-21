انت الأن تتابع خبر كارثة طبيعية مدمرة تواجه السعودية..و الأرصاد الجوية تحذر بشدة: هروب أو موت لسكان هذه المنطقة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي حول الأحوال الجوية بأنه من المتوقع، بمشيئة الله، أن تشهد عشر مناطق في المملكة

هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة. من المناطق المتأثرة جازان، عسير،

الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والرياض، حيث يتوقع أن تؤدي الأمطار إلى جريان السيول وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. علاوة على ذلك، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في حائل، القصيم، نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن ضباب على جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح التقرير كذلك أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والخليج العربي ستكون متغيرة وتصل سرعتها إلى حدود 50 كم/ساعة، مع تأثيرات تتضمن ارتفاع الموج وتكون السحب الرعدية الممطرة.

وفي سياق متصل، حذرت الإدارة العامة للمرور السكان والمقيمين وسائقي السيارات بأخذ الحيطة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، وقدّمت ست نصائح تشمل اختيار الطرق الآمنة، استخدام المصابيح، ترك نافذة مفتوحة قليلاً، والقيادة بسرعة منخفضة للحفاظ على السيطرة وتجنب الحوادث.

كما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أهمية الحيطة والحذر، داعية الجميع للبقاء في أماكن آمنة، الابتعاد عن تجمعات المياه والمناطق المعرضة للسيول وممارسة السباحة فيها؛ نظراً لما تشكله من مخاطر.

تأتي التوقعات الجوية وتحذيرات المرور والدفاع المدني في إطار الاستعدادات للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات أثناء التقلبات الجوية المتوقعة.