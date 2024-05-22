نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول فوج وصل وهذه الفئات محظورة من فريضة الحج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بدء موسم الحج لعام 1445 هـ، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وصول أول فوج من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار المدينة المنورة، مما يمثل بداية رحلة روحانية هامة لملايين المسلمين حول العالم.

الفوج الجزائري كان أول الواصلين، حيث استقبلهم القنصل الجزائري العام بجدة، ورئيس مركز المدينة، وعدد من مسؤولي البعثة الجزائرية، وسط أجواء من الترحاب والارتياح للظروف التي صاحبت رحلتهم. في المقابل، كشفت الوزارة عن الفئات غير المصرح لها بأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن جهودها لضمان تنظيم وسير عملية الحج بسلاسة وأمان.

تتابع دوت الخليج كل جديد حول فريضة الحج 1445، ومن هم أصحاب الفئات المحظورة من تأدية الفريضة الخامسة هذا العام؟

وصول أول أفواج الحج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وصول أول أفواج حجاج بيت الله الحرام يوم الاثنين، 20 مايو 2024، إلى مطار المدينة المنورة. وكان في استقبال الفوج الجزائري القنصل الجزائري العام بجدة، عالم محمد، ورئيس مركز المدينة، جمال عمي، وعدد من مسؤولي البعثة الجزائرية. وعبر عدد من الحجاج عن ارتياحهم للظروف التي تمت بها الرحلة.

خمس فئات غير مصرح لها بالحج هذا العام

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن استمرار عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة من 12 مطارًا وطنيًا عبر 146 رحلة، منها 88 رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، و43 رحلة للخطوط الجوية السعودية، و15 رحلة لشركة طيران ناس. وأوضحت الوزارة أن الفئات غير المصرح لها بأداء الحج هذا العام تشمل:

العمرة والزيارة. تأشيرات السياحة وتأشيرات العمل. المسافرون الترانزيت.

خطوات حجز تصريح الحج عبر نسك

يمكن لحجاج الداخل بشكل عام حجز تصري للحج أو العمرة عبر ابتاع ما يلي: