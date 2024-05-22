التسجيل سند للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

أحمد جودة - القاهرة - المملكة العربية السعودية

يعد برنامج "سند" أحد المبادرات الحكومية الهامة في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي لفئات متعددة من المجتمع، بما في ذلك المطلقات. يوفر البرنامج حزمة من المساعدات التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمطلقات وأسرهن. يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقديم الدعم للمحتاجين.

للاستفادة من برنامج "سند"، يتعين على المطلقات اتباع مجموعة من الخطوات وتقديم بعض الأوراق المطلوبة لضمان التسجيل الناجح. تشمل هذه الخطوات تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وتوفير مستندات تثبت الحالة الاجتماعية والدخل والوضع المعيشي. سنستعرض في هذه المقدمة كيفية التسجيل في برنامج "سند" للمطلقات، والخطوات التي يجب اتباعها، والأوراق المطلوبة لضمان الحصول على الدعم المستحق.

خطوات تسجيل سند للمطلقات

الدخول على منصة سند.

إنشاء حساب على المنصة.

إضافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الفون وتاريخ الميلاد ثم نضغط التالى.

إدخال الرمز المرسل على رقم الهاتف.

تسجيل دخول.

نختار تقديم طلب.

تحديد مبلغ الدعم المناسب لحالتك.

استكمال تسجيل باقي البيانات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب.

هل هناك شروط تسجيل سند للمطلقات؟

إن دعم سند للمطلقات هو برنامج هدفه تحقيق المساواة العادلة لكل المواطنين بالحصول على حياة كريمة واستقرار أسري واجتماعي كما أنه يساهم في حصول الأبناء على التعليم الأمثل والرعاية الصحية الأفضل، لذلك هناك بعض الشروط:

شروط تسجيل سند للمطلقات

أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة داخل البلاد.

الدخل الشهري ٤٠٠٠ ريال ولا يقل عن ذلك.

يجب أن تكون مقيمة في منطقة من مناطق التي يشملها الدعم.

يلزم ألا تمتلك عقارات وأصول ذو مبالغ مادية كبيرة.

لديها أطفال أقل من سن ١٨ سنة.

في فترة حصولها على الدعم لا تتجوز في تلك الفترة.

مستندات تسجيل سند للمطلقات

بطاقة هوية للمرأة المطلقة.

وثيقة الطلاق التي تؤكد الحالة الاجتماعية.

نموذج الطلب المقدم للحصول على الدعم.

صور بطاقات الأسرة التي تعيلها المرأة المطلقة.

أصبح برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية على مستوى المجتمع السعودي هي الحفاظ على كيان الأسرة السعودية وحماية المواطنين المحتاجين والتي تأتى لحماية المجتمع السعودي من أنه يصبح مشوه لاختلاف الطبقات الاجتماعية، لذلك فهي تحرص دائما في مواكبة التطورات على كافة الأصعدة بتوصيل الدعم الدائم للفئات المستهدفة والمستحقة في الحصول على هذا الدعم.