انت الأن تتابع خبر قرار تاريخي من خادم الحرمين الشريفين.. إدارة الجوازات السعودية تبدئ بالسماح للمقيمين والعاملين في أنحاء المملكة بدون كفالة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية، عبر بيان صحفي من جوازات المملكة، مبادرة جديدة تستهدف تعزيز حقوق العمال الوافدين والمقيمين

. تستهدف هذه المبادرة توفير بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، وذلك بهدف تقليل مخاطر استغلال العمال من قبل كفلائهم، وتحسين حرية تنقلهم وعملهم داخل الحدود السعودية.

وفي إطار هذه التغييرات، أوضحت السلطات أن العمال يمكنهم الآن تغيير كفيلهم دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل السابق، كما تسنى لهم السفر خارج البلاد بدون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة.

كما تشمل المرونة الجديدة السماح للوافدين بالعمل في مختلف المجالات دون الارتباط بكفيل محدد، مما يتيح لهم فرص أوسع للعمل بحرية في قطاعات متنوعة مثل التوريدات، الورش والحرف اليدوية، المقاولات والإدارة، إضافة إلى المهن التقنية كالهندسة.

تؤكد هذه التحديثات على التزام الحكومة السعودية بتحديث نظام العمل ورفع مستوى الحياة المهنية للوافدين، خاصة في ظل النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده المملكة. علاوة على ذلك، ورغم التحديات مثل دعم مشاركة الشباب السعودي في سوق العمل والحد من البطالة، فإن هذه الإصلاحات تفتح المجال لمزيد من الابتكار وتطوير المشاريع الجديدة.

وتأتي هذه التحديثات في سياق جهود الحكومة المستمرة لتوفير بيئة عمل تحترم حقوق العمال وتدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في خطوة مهمة نحو تحسين المعيشة والأحوال المهنية للعمال في المملكة.