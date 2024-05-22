انت الأن تتابع خبر المرور تحذر من هذه المخالفات ... تؤدي للاستبعاد من تخفيض سداد الغرامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن تخفيض سداد الغرامات على بعض المواطنين، وذلك في حالة عدم ارتكابهم بعض أنواع المخالفات التي أعلنت عنها الإدارة، وهذا ما سوف نتعرف عليه سويًا في الفقرات القادمة.

تخفيض سداد الغرامات

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وولي العهد السعودي، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، أنه سوف يتم تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على أصحابها، مع العلم أن نسبة التخفيض من الممكن أن تصل إلى 50%، وذلك من القيمة الكلية من المخالفات.

ولكن أكد خادم الحرمين الشريفين أن لكي يتم تخفيض هذه الغرامات يجب أن تكون هذه الغرامة تم ارتكابها قبل تاريخ 9/10/1445، الموافق 18/4/2024، ولكن هذا بشرط ألا تكون المخالفة بسيطة، ولا تؤثر بالضرر على أحد، كما نصت المادة 75 من قانون المرور، أنه من الممكن الاستفادة بنسبة تصل إلى 25% من المدة المحددة له، والجدير بالذكر أن هذا القانون يتم تطبيقه على جميع المواطنين والزائرين والمقيمين فيها أيضًا.

المخالفات التي تمنع الاستفادة تخفيض الغرامات

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أنه يوجد بعض المخالفات التي يمنع صاحبها من الحرمان من الحصول على تخفيض الغرامات، ومن أمثلة هذه المخالفات هي:

في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو أي العقاقير مخدرة.

القيادة بسرعة عالية قد تزيد عن 50 كم في الساعة، وذلك في الطرق التي يتم تحديد السرعة فيها التي تكون 120 كلم ساعة أو أقل من ذلك.

وفي حالة أيضًا تجاوز السرعة بأكثر من 30 كلم في الساعة، وذلك في الطرق التي تم تحديد السرعة فيها بحد أقصى يصل إلى 140 كلم ساعة.

كما يتم الحرمان لارتكاب مخالفة التفحيط.

متى يبدأ تخفيض المخالفات؟

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه قانون تخفيض المخالفات سوف يبدأ من شهر أبريل 2024، مع العلم أن قانون المخالفات سوف يتم تقديمه على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بصفة عامة.

متى تنتهي مهله المخالفات المرورية؟

في حالة ارتكاب المواطن أي مخالفة مرورية يتم إعطاء الفرد مهلة تصل إلى تسعين يوم لكي يقوم بسداد الدين، وفي حالة عدم السداد في هذه الفترة يتم فرض غرامة مالية على صاحب المخالفة.

ما هي المخالفات التي لا تشمل التخفيض؟