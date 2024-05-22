أخبار السعودية

"أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو!

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر "أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - "أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو!

بشرى سارة لمتقاعدي المملكة!

  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن عن تبكير صرف معاشات يونيو 2024
  • يسعدنا أن نُعلن عن تبكير صرف معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2024 لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية.
  • سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وذلك بدلاً من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
  • يأتي هذا التبكير في موعد الصرف بسبب تزامن يوم الأول من شهر يونيو مع يوم السبت.
  • حرصًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضمان حصول جميع المستفيدين على معاشاتهم في أسرع وقت ممكن، تم اتخاذ قرار تبكير الصرف.
  • نُناشد جميع المستفيدين بالتأكد من تحديث بياناتهم البنكية على موقع المؤسسة الإلكتروني لضمان وصول المعاشات في الموعد المحدد.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا