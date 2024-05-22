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رياض - احمد صلاح - "أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو!
بشرى سارة لمتقاعدي المملكة!
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن عن تبكير صرف معاشات يونيو 2024
- يسعدنا أن نُعلن عن تبكير صرف معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2024 لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة العربية السعودية.
- سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، وذلك بدلاً من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
- يأتي هذا التبكير في موعد الصرف بسبب تزامن يوم الأول من شهر يونيو مع يوم السبت.
- حرصًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضمان حصول جميع المستفيدين على معاشاتهم في أسرع وقت ممكن، تم اتخاذ قرار تبكير الصرف.
- نُناشد جميع المستفيدين بالتأكد من تحديث بياناتهم البنكية على موقع المؤسسة الإلكتروني لضمان وصول المعاشات في الموعد المحدد.