انت الأن تتابع خبر "أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - "أموال طائلة" تنهال على متقاعدي السعودية! "... التأمينات" تُعلن عن مفاجأة ضخمة لموعد صرف معاشات يونيو!

بشرى سارة لمتقاعدي المملكة!