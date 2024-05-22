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وداعا لهموم تجديد الإقامة ومصاريفها الباهظة! احصل على الجنسية السعودية بهذه الشروط السهلة!...لا تتردد وغير حياتك للأبد!

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رياض - احمد صلاح - متطلبات جديدة للحصول على الجنسية السعودية يتناول المقال المتطلبات الجديدة للحصول على الجنسية السعودية،

والتي تشمل:

  • الإقامة الدائمة: يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في المملكة العربية السعودية.
  • جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول.
  • مهنة مطلوبة: يجب أن يكون لدى المتقدم مهنة مطلوبة من قبل الاقتصاد السعودي.
  • الإقامة في المملكة: يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

خطوات التقديم:

  • تقديم طلب: يمكن للمتقدمين تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.
  • استيفاء المتطلبات: يجب على المتقدمين استيفاء جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.
  • دفع الرسوم: يجب على المتقدمين دفع رسوم طلب الحصول على الجنسية السعودية.
  • مراجعة الطلب: ستقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب وإصدار قرار بشأن منحه أو رفضه.

ملاحظات:

  • قد تختلف المتطلبات المحددة للحصول على الجنسية السعودية حسب جنسية المتقدم.
  • قد تفرض وزارة الداخلية متطلبات إضافية على بعض المتقدمين.
  • يُنصح بالاطلاع على موقع وزارة الداخلية للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الحصول على الجنسية السعودية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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