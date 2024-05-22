بشرى سارة لجميع المغتربين! لم شمل العائلة أسرع من البرق مع التحديثات الجديدة!... تفاصيل مفرحة للغاية

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رياض - احمد صلاح - متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة في المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية

عن متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية لم شمل العائلات المقيمة في المملكة. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

الوثائق المطلوبة:

جواز سفر ساري المفعول للمقيم

تصريح إقامة ساري المفعول للمقيم (يجب أن يكون ساريًا لمدة 90 يومًا على الأقل بعد تاريخ الزيارة)

إثبات صلة القرابة بين المقيم والزائر (مثل شهادة ميلاد، شهادة زواج، إلخ)

نموذج طلب تأشيرة عائلية مكتمل ومُوقع من قبل المقيم

صورة شخصية حديثة للزائر

دفع رسوم التأشيرة المطلوبة

خطوات التقديم:

قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

اختر "طلب تأشيرة عائلية".

أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

ادفع رسوم التأشيرة.

أرسل الطلب.

ملاحظات:

يمكن معالجة طلبات التأشيرة خلال 15 يومًا عمل.

يُنصح بتقديم الطلب قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ السفر المخطط له.

يمكن رفض الطلبات إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات.

مزايا التأشيرة العائلية: