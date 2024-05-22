انت الأن تتابع خبر هل تبحث عن وظيفة تُغير حياتك في المملكة ؟ IMI تُقدم لك طوق النجاة إلى عالم الثراء...قدم الآن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعلن الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير، إحدى شركات (أرامكو السعودية) المشتركة، عن توفر أكثر من 155 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى.
وتشمل الوظائف المتاحة:
- موظف أمن أول (ثانوية فأعلى)
- أخصائي الدعم الإداري
- مسؤول السلامة
- محلل أمن المعلومات
- محاسب أول
- أخصائي إدارة المواد
- مدير المشروع
- مصمم أول - معماري
- مهندس ميكانيكي
- بحار أول
- مراقب الوثائق
- قائد الإطفاء
- مدقق داخلي
- وغيرها
الشروط المطلوبة:
- حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
- خبرة عملية في المجال المطلوب (ميزة إضافية).
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية.
- المهارات الحاسوبية الأساسية.
- القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق.
- القدرة على تحمل ضغوط العمل.
طريقة التقديم:
- التقديم مُتاح الآن من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للشركة على الرابط التالي: https://www.irvmat.com/about/careers/