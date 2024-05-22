انت الأن تتابع خبر هل تبحث عن وظيفة تُغير حياتك في المملكة ؟ IMI تُقدم لك طوق النجاة إلى عالم الثراء...قدم الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعلن الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير، إحدى شركات (أرامكو السعودية) المشتركة، عن توفر أكثر من 155 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى.

وتشمل الوظائف المتاحة:

موظف أمن أول (ثانوية فأعلى)

أخصائي الدعم الإداري

مسؤول السلامة

محلل أمن المعلومات

محاسب أول

أخصائي إدارة المواد

مدير المشروع

مصمم أول - معماري

مهندس ميكانيكي

بحار أول

مراقب الوثائق

قائد الإطفاء

مدقق داخلي

وغيرها

الشروط المطلوبة:

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

خبرة عملية في المجال المطلوب (ميزة إضافية).

إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

المهارات الحاسوبية الأساسية.

القدرة على العمل بفعالية ضمن فريق.

القدرة على تحمل ضغوط العمل.

طريقة التقديم: