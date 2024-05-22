انت الأن تتابع خبر خيال علمي أم حقيقة؟ "السعودية تذهل العالم وتدشن أول سفارة افتراضية في العالم...إليكم طريقة التسجيل ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح مركز فناء الأول اليوم معرض "السفارة الافتراضية" تحت شعار "الآن في المستقبل"، والذي يستمر حتى 1 سبتمبر في مقرّ المركز بحي السفارات بالرياض.

يُقدم المعرض

الذي أشرفت عليه القيّمة الفنّية سارة المطلق، وأشرف على السينوغرافيا ستوديو GGSV، تصورات لمستقبل البشرية من عدسة الاقتصاد والأنثروبوسين والذكاء الاصطناعي.

وتتنوع الأعمال الفنية المعروضة بين أعمالٍ تركيبية، وأعمال فيديو وتصوير فوتوغرافي، ووسائط مطبوعة، تُجسّد رؤية الفنانين للمستقبل وتدعو الزوّار للتأمل في دور الخيال في بناء النُظُم التي تربط مجتمعاتنا.

يأخذ المعرض الزوار في رحلةٍ إلى عام 2040