نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج تستعد لإطلاق أبراج منى الجديدة لحجاج الداخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه وزارة الحج لإطلاق باقة الأبراج الجديدة قريبًا؛ التي ستكون خاصة بحجاج الداخل، ويبلغ عدد مقاعدها 11 ألف مقعد.

وعلمت صحيفة عكاظ، أن الوزارة بصدد إعلان الباقة؛ التي سيتم على ضوئها تشغيل الأبراج الجديدة التي تقع في منى، وتبعد عن منشأة الجمرات نحو كيلومتر واحد. ويتولى تشغيل هذه الباقات أربع شركات خاصة بحجاج الداخل.

وأوضحت المصادر أن الأبراج الجديدة في منى تقع على خمسة طوابق، وتضم ثلاثة مصاعد مخصصة لنقل الحجاج، ومصعدًا خاصًا للخدمات، مع عدد من مجمعات دورات المياه. وجرى تصميم غرفها بشكل موسع لتستوعب كل غرفة ما يراوح بين 25 إلى 30 حاجًا.

يشار إلى أن الوزارة تدرس كذلك إطلاق باقات حج جديدة؛ إحداها مخصصة لسكان مكة المكرمة، تحت مسمى (باقة اليوم الواحد).