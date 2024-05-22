أحمد جودة - القاهرة - خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445

وضحت وزارة الداخلية السعودية خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1446 حيث تعد تلك الخدمة واحدة من الخدمات الالكترونيه المجانية التي تقدمها المنصة المواطن السعودي والمقيم بشكل مجاني، وهي إحدى جهود الدولة نحو دعم المواطنين السعوديين من خلال توفير الوقت والجهد والطاقة وتنفيذ كافة الاستعلامات من المنزل بطريقة الكترونية ميسرة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445



ضمت الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلى جانب قائمة الخدمات الالكترونيه والتي يتم تفعيلها من خلال اتباع ما يلي:



فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة أبشر.

النقر على خيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات الحساب الشخصي.

النقر على قائمة الخدمات ثم اختيار خدمات المرور.

تنسدل قائمة بها الخدمات المتعلقة بالمرور من بينها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال رقم لوحة السيارة.

كتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية.

النقر على زر استعلام.

تظهر كافة المعلومات التي تخص المركبة من حيث المخالفات وتفاصيلها مثل تاريخ التقاط المخالفة وقيمة تلك المخالفة.

النقر على زر سداد لسداد المخالفات المرورية من خلال اتباع واحدة من طرق الدفع الالكتروني.

خدمات منصة أبشر



تتيح منصة أبشر للمواطنين السعوديين والمقيمين مئات الخدمات الرقمية، وفيما يلى نوضح أبرز تلك الخدمات:

إصدار بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

الحصول على بدل فاقد.

تجديد تأشيرة الزيارة العائلية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية وسداد قيمتها.

استخراج شهادة الميلاد.

تسجيل الدخول في مزاد اللوحات المرورية.

استخراج شهادة وفاة.