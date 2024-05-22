أحمد جودة - القاهرة - التسجيل للحصول على الدعم المادي من خلال منصة إحسان 1445 | إليك الرابط

تعد منصة إحسان الخيرية واحدة من الهيئات الخيرية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات التطوعية للأفراد والأسر في مختلف القطاعات والمجتمعات، وتشمل هذه المساعدات الدعم المالي لسداد الديون، ومساعدة الأسر الفقيرة، ودعم المطلقات، وتقديم المساعدات في مجالات مختلفة مثل التعليم، والصحة، والإغاثة الطارئة، كذلك يمكن للأفراد المحتاجين التقديم للحصول على الدعم والمساعدة وفقًا للشروط والمعايير المحددة وهذا ما سوف نستعرضه من خلال تلك المقالة من موقعنا ” دوت الخليج”.

كيفية التسجيل في منصة إحسان



تعمل منصة إحسان على تسهيل عملية الحصول على الدعم المالي من خلال إجراءات بسيطة تمكن الجميع من التسجيل والاستفادة بسهولة، وللتسجيل على منصة إحسان الخيرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة إحسان الإلكترونية من هنا .

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

يجب تسجيل البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة بطريقة صحيحة.

الضغط على مربع “أنا لست روبوت” لإكمال التسجيل.

إدخال رقم الجوال في المكان المخصص ويكون ساري التفعيل.

إدخال كود التحقق المرسل عبر رسالة نصية.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل تأكيد التسجيل.

الضغط على زر “تسجيل” لإنشاء حساب شخصي على منصة إحسان.



شروط التقديم في منصة إحسان



إليك أهم الشروط المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من منصة إحسان، وفي حال لم يتم يتوفر بك إحدى المعايير التالية لن تتمكن من الحصول على الدعم المادي.

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

عدم وجود سجل جنائي للمتقدم.

تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

الإقامة الدائمة في السعودية.

عدم التسجيل في أي دعم آخر داخل المملكة.

وجود بريد إلكتروني ورقم جوال مسجل باسم المتقدم للتواصل.

أن يكون المتقدم ضمن الفئات المستحقة مثل الأيتام، الأسر الفقيرة، المطلقات، والأرامل.