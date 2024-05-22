انت الأن تتابع خبر لا رسوم ولا كفيل بعد الآن.. خادم الحرمين الشريفين يعلن بشرى سارة لكل للمغتربين في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتخذ السلطات السعودية إجراءات لتقليص رسوم المرافقين إلى النصف، ضمن المرحلة الأولية من خطة أوسع لمراجعة هذه الرسوم، وفقًا لمصادر مطلعة.

ومن المتوقع

أن يُعلن عن هذا القرار رسميًا في وقت قريب، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لدعم التوسع الاقتصادي الذي تشهده حاليًا.

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