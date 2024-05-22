انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الاتفاق والشباب في الدوري السعودي 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مباراة الاتفاق والشباب من أهم مباريات دروي روشن السعودي، مع العلم أن كلاً من الفريقين لديه روح المنافسة الشريفة القوية، لكي يكتسح على نظيره، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية على أرض الملعب.

موعد مباراة الاتفاق والشباب

يبحث الكثير من مشجعي فريق الاتفاق والشباب، لمعرفة موعد مباراة الاتفاق والشباب، مع العلم أنها سوف تكون يوم الخميس الموافق 23/5/2024، حيث تعتبر هذه المباراة محط أنظار للجميع، والجدير بالذكر أن المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت القاهرة أيضًا، وسوف تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والشباب

يمكن مشجعي دوري روشن السعودي مشاهدة مباراة الاتفاق والشباب من خلال شبكة قنوات SSC 1، كما يمكنهم أيضًا مشاهدتها من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق تحميل تطبيق Shahid VIP Sports.

بداية فريق الاتفاق

تأسس فريق الاتفاق في عام 1945، وهو يعتبر من أقدم وأكبر الأندية في المملكة العربية السعودية، مع العلم أن مقر النادي في مدينة الدمام، حيث حقق الفريق العديد من الإنجازات والكؤوس المحلية من بداية تأسيسه حتى الآن.

متى عودة الدوري السعودي 2024؟

تم اطلاق النسخة الجديدة من الدوري السعودي 2024، في يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، مع العلم أن مباريات الدوري سوف تنتهي في شهر مايو 2024.

كم يحتاج الهلال لحسم الدوري؟

يحتاج الهلال إلى نقطة واحدة لكي يحسم الدوري، لكي يحصل على لقب الدوري السعودي.

كم جوله في دوري روشن السعودي؟