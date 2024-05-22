انت الأن تتابع خبر عاجل.. هبوط جديد وعدم استقرار في سعر الذهب في السوق السعودي اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على سعر الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، حيث يقبل البعض على شراء الذهب من أجل عقد القران أو إرسال الهدايا، كما أن هناك من يقوم بالاستثمار في معدن الذهب حيث يقومون بشرائه والانتظار لبعض الوقت ومن ثم بيه مرة أخرى ولذلك يتم متابعة أسعاره لحظة بلحظة من أجل الحصول على الفرصة المناسبة ولمعرفة كافة التفاصيل يجب متابعة هذا المقال..

سعر الذهب في السوق السعودي اليوم

نظرًا لجودة الذهب السعودي فإن هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شرائه واقتناء العديد من التشكيلات المختلفة منه، ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية يقيم بها العديد من المقيمين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى المواطنين أيضا، ولذلك يتم الإعلان عن أسعار الذهب لحظة بلحظة وتأتي الأسعار كالتالي:

يبلغ ثمن جرام الذهب عيار 24 في السعودية حوالي 291.28 ريال سعودي.

بينما جرام ذهب عيار 21 جاء بسعر 254.87 ريال سعودي.

يأتي سعر جرام الذهب عيار 18 ليكون حوالي 218.46 ريال سعودي.

اسعار سبائك الذهب في المملكة

هناك من يرغب في الاستثمار في معدن الذهب ولذلك يتم شراء السبائك الذهبية وقد جاءت أسعارها كالتالي:

يبلغ ثمن سبيكة واحدة وزن 1 جرام حوالي 401.97 ريال سعودي.

بينما يبلغ ثمن سبيكة واحدة وزن 2 جرام حوالي 913.89 ريال سعودي.

وهكذا تأتي سبيكة ذهبية وزن 5 جرامات بسعر 1,703.99 ريال سعودي.

تأتي سبيكة ذهبية وزن 10 جرام بسعر 3,262.34 ريال سعودي.

كم يساوي جرام الذهب بالريال السعودي اليوم؟

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 218.44 ريال سعودي بينما عيار رقم 21 يبلغ 254.88 ريال سعودي، وهكذا يأتي جرام الذهب عيار 22 حوالى 266.98 ريال سعودي.

كم سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية؟

يبلغ ثمن سبيكة ذهبية وزن 100 جرام حوالي 31,230.28 ريال سعودي.

هل الذهب أرخص في السعودية؟