انت الأن تتابع خبر الفرحة انقلبت نكبة كبيرة.. المملكة تعلن ترحيل أصحاب هذه المهن مرة أخرى خارج السعودية بداية من هذا الموعد بالضبط!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة لتعزيز توظيف مواطنيها من خلال فرض توطين لعدد من المهن التي كان يشغلها في السابق غير السعوديين. وفي هذا السياق، كشفت وزارة الموارد البشرية عن قائمة الوظائف المستهدفة

والنسب المئوية للتوطين المرجو تحقيقها؛ حيث تضمنت القائمة توطين 15% من وظائف المبيعات و50% من وظائف الشراء، بالإضافة إلى 35% في مهن إدارة المشاريع.

تم توضيح أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث تخطط الوزارة لتقديم دورات تدريبية مكثفة للشباب السعودي بهدف تأهيلهم لدخول هذه المهن بكفاءة عالية. كما ستسمح الوزارة لكافة شركات القطاع الخاص بالاستفادة من هذه البرامج لضمان إدماج سلس للكوادر الوطنية في سوق العمل.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولزيادة نسبة مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، وتعد جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز الكفاءات الوطنية.