"وقاء نجران" ينظم ورشة عمل لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة - نظّم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة نجران ورشة عمل بعنوان «الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء»، بحضور أمانة المنطقة وعدد من المدارس التابعة لإدارة التعليم بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع، أن هذه الورشة تأتي امتدادًا للأعمال الميدانية التي ينفّذها المختصّون بإدارة الصحة النباتية، حيث يعقد من خلالها عدد من ورش العمل للمزارعين وطلاب المدارس والمهتمين بهدف تثقيفهم والتأكيد على أهمية تطبيق الإدارة المتكاملة لآفة سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها.

وأكد مدير إدارة الصحة النباتية بفرع مركز وقاء بمنطقة نجران المهندس محمد آل قربان أن الفرق المتخصصة بالفرع والوحدات التابعة لها، تقوم بأعمالها من خلال الجولات على المزارع للقيام بالفحص والعلاج وفقًا للبروتوكول المعتمد في الدليل الاجرائي، داعيًا إلى ضرورة الإبلاغ عند الاشتباه بالإصابة بسوسة النخيل الحمراء، بمركز البلاغات الموحد «بلِّغ».