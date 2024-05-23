نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج والعمرة: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" لمدة شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف إصدار تصاريح العمرة من خلال تطبيق «نسك» لمدة شهر، وذلك من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر.

وكشفت الوزارة أنه تقرر إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر «نسك»، ومنع حاملي تأشيرة «الزيارة» من دخول مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الخميس 15 ذو القعدة (23 مايو 2024)، وحتى 15 ذي الحجة 1445.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارًا من اليوم، تاريخ 15/ 11/ 1445 حتى تاريخ 15/ 12/ 1445، حيث أكدت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج.

وأهابت «الداخلية» بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في السعودية.

يُذكر أنه تم الشروع في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.