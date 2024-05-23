نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال شهر أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6663 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق السعودية خلال شهر أبريل من العام الحالي 2024، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.

وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).